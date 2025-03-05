Подготовка к миру по-русски

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фото; видео; обновлено 00:59
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Российский удар в Кривом Роге пришелся по гостинице, пишут украинские СМИ. Сообщается об одном погибшем и двух раненых. 

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В Кривом Роге прилет по гражданской инфраструктуре, под завалами могут находиться люди, сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул.

По его данным, есть двое тяжелораненых.

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