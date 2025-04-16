Дуда ответил на угрозы Нарышкина

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал заявление главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который утверждал, что Польша и страны Балтии первыми пострадают в случае нападения НАТО на Союзное государство. Его слова приводит портал Do Rzeczy.

«НАТО — это оборонительный альянс, и все его действия являются исключительно реакцией на агрессивную политику России», — подчеркнул Дуда.

Польский лидер охарактеризовал слова Нарышкина как «типичную российскую дезинформацию, уходящую корнями в традиции советской пропаганды». Он также отметил, что НАТО никогда не нападала на другие страны и действует исключительно в целях обороны.

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что в случае агрессии НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесен всему Североатлантическому альянсу. По его словам, последствия при недружественных действиях в первую очередь ощутят в Польше и странах Балтии.