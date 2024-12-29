КСИР скоро лопнет от гордости

Все «просчеты противника в отношении Ирана закончились неудачей», заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции контр-адмирал Али Фадави, сообщает Tasnim. Во время выступления на мероприятии в воскресенье Фадави отметил, что «эти просчеты побудили противника рассмотреть возможность нападения на Иран».

В связи с этим он подчеркнул «необходимость принятия мер для предотвращения таких враждебных просчетов».

Иранский контр-адмирал отметил, что «противник ошибочно полагал, что гибридная война с Тегераном может привести его к победе, но он не осознавал, что элементы силы не ограничиваются физическим оснащением».