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Чего Турция ждет от Трампа: Газа, Украина…

20:21 2528

Турция раскрыла свои основные ожидания от избранного президента США Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января текущего года. Об этом говорится в заявлении официального представителя правящей Партии справедливости и развития Турции (АК Parti) Омера Челика.

Он отметил, что главное ожидание Анкары - прекращение войны в Газе.

«Конечно, мы также ждем окончания российско-украинской войны», - добавил О.Челик.

Представитель АК Parti также заявил, что для Турции не имело значения, кто победит на выборах в США - республиканцы или демократы: «Мы еще до объявления результатов заявили о готовности работать с любым из них».

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