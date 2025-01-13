Чего Турция ждет от Трампа: Газа, Украина…
Турция раскрыла свои основные ожидания от избранного президента США Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января текущего года. Об этом говорится в заявлении официального представителя правящей Партии справедливости и развития Турции (АК Parti) Омера Челика.
Он отметил, что главное ожидание Анкары - прекращение войны в Газе.
«Конечно, мы также ждем окончания российско-украинской войны», - добавил О.Челик.
Представитель АК Parti также заявил, что для Турции не имело значения, кто победит на выборах в США - республиканцы или демократы: «Мы еще до объявления результатов заявили о готовности работать с любым из них».