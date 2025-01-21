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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
Новость дня
«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

Есть проблемы? Давай обсудим

12:31 254

Армения и Россия «всегда могут обсудить любые проблемы в отношениях двух стран». Об этом на брифинге заявил спикер парламента Ален Симонян.

«Я не думаю, что России есть о чем беспокоиться. Нет вопросов, которые Армения и Россия не могли бы обсудить», - отметил Симонян.

Спикер добавил, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС, «участие в организации дает экономические выгоды».

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