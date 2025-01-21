Есть проблемы? Давай обсудим
12:31 254
Армения и Россия «всегда могут обсудить любые проблемы в отношениях двух стран». Об этом на брифинге заявил спикер парламента Ален Симонян.
«Я не думаю, что России есть о чем беспокоиться. Нет вопросов, которые Армения и Россия не могли бы обсудить», - отметил Симонян.
Спикер добавил, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС, «участие в организации дает экономические выгоды».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!