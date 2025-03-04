В Махачкале режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен в поселке Семендер Махачкалы, сообщила пресс-служба мэрии города.

На этой территории проводятся оперативно-поисковые мероприятия, уточнила администрация. В период контртеррористической операции, до особого распоряжения, будут действовать специальные меры и временные ограничения.

РИА Новости со ссылкой на оперштаб Дагестана сообщает, что неизвестные в столице региона оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

По российскому закону «О противодействии терроризму», контртеррористическая операция — это комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению терактов, обезвреживанию террористов и обеспечению безопасности населения и организаций. На территории, на которой введен режим КТО, могут применяться особые меры и ограничения.