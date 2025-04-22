Биткоин снова на высоте

Стоимость биткоина в ходе торгов 22 апреля превысила 90 тыс. долларов впервые с 7 марта 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 17:41 по Баку биткоин рос на 2,98% и находился на уровне 90,092 тыс. долларов.

Затем криптовалюта замедлила рост и находился на отметке в 89,977 тыс. (+2,85%) долларов.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткоина отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткоинов уже «добыта».