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Биткоин снова на высоте

18:11 188

Стоимость биткоина в ходе торгов 22 апреля превысила 90 тыс. долларов впервые с 7 марта 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 17:41 по Баку биткоин рос на 2,98% и находился на уровне 90,092 тыс. долларов.

Затем криптовалюта замедлила рост и находился на отметке в 89,977 тыс. (+2,85%) долларов.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткоина отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткоинов уже «добыта».

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