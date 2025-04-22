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Зеленский сделал заявление о прекращении ударов

18:32 3097

Предложение Киева о прекращении огня в отношении гражданских объектов остается в силе. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский на своем канале в Telegram.

Он напомнил, что Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной.

«Наше предложение о прекращении огня по гражданским объектам также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких преград с украинской стороны нет и не будет», - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также показал фото разрушений в городах Украины гражданских объектов в результате ударов РФ.

По словам Зеленского, сейчас продолжаются спасательные работы в Харькове после удара российских дронов.

«Циничный удар. Пожары были в нескольких районах города».

Зеленский также отметил, что Россия сегодня нанесла жестокий удар по Запорожью авиабомбами. По его словам, повреждены жилые дома. Он подчеркнул, что есть погибшая, более 20 человек были ранены, и среди них четыре ребенка.

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