Зеленский сделал заявление о прекращении ударов

Предложение Киева о прекращении огня в отношении гражданских объектов остается в силе. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский на своем канале в Telegram.

Он напомнил, что Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной.

«Наше предложение о прекращении огня по гражданским объектам также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких преград с украинской стороны нет и не будет», - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также показал фото разрушений в городах Украины гражданских объектов в результате ударов РФ.