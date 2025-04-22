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Россия ударила по украинскому городу: есть погибшие

19:42 798

Во вторник российские войска нанесли удар по Мирнограду Донецкой области Украины. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, в результате обстрела погибли по меньшей мере три человека, еще двое получили ранения.

«Около полудня россияне снова атаковали дроном гражданский автомобиль и убили двух человек: 75-летнего мужчину и 63-летнюю женщину. Еще одна жертва - 72-летний мужчина, который погиб в частном секторе», - заявил глава ОГА.

Кроме того, добавил Филашкин, в центре города два человека получили ранения, они оба были доставлены в больницу.

По фактам совершения военных преступлений начаты досудебные расследования в уголовных производствах.

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