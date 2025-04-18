Украина и США договариваются

«Сегодня продвинулись к общему с США соглашению об экономическом партнерстве. Готовим создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США», — написала Свириденко в своем посте на Facebook. По ее словам, сторонам осталось доработать текст договора, подписать его и провести ратификацию в парламентах обеих стран.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной 24 апреля. Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что договор будет базироваться на предыдущих договоренностях Киева и Вашингтона.

Изначально соглашение планировалось подписать зимой, но процесс был приостановлен из-за конфликта между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме. После этого США предоставили Украине более жесткий вариант соглашения. В частности, Вашингтон потребовал в рамках договора «права первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты и права на закупку ресурсов в приоритетном порядке.

Зеленский, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что военная помощь США на сумму 100 млрд долларов не является «долгом» Украины, так как предоставлялась в виде грантов. Он также заявил, что не подпишет соглашение, если его условия будут обременять будущие поколения украинцев.