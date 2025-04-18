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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

В Сирии острая нехватка наличных денег

17:00 478

Сирийцы сталкиваются с острой нехваткой наличных денег ввиду введения властями ограничений на обналичивание средств, сообщил в пятницу французский телеканал France 24.

«Кризис ликвидности вынудил власти резко ограничить снятие наличных, в результате чего большая часть населения с трудом сводит концы с концами», - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что владельцы частных пунктов обмена валют, чья работа была запрещена при правлении экс-президента Башара Асада, намеренно сокращали денежные потоки в сирийских фунтах, тем самым спровоцировав быстрые колебания на рынке валют.

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