В Сирии острая нехватка наличных денег

Сирийцы сталкиваются с острой нехваткой наличных денег ввиду введения властями ограничений на обналичивание средств, сообщил в пятницу французский телеканал France 24.

«Кризис ликвидности вынудил власти резко ограничить снятие наличных, в результате чего большая часть населения с трудом сводит концы с концами», - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что владельцы частных пунктов обмена валют, чья работа была запрещена при правлении экс-президента Башара Асада, намеренно сокращали денежные потоки в сирийских фунтах, тем самым спровоцировав быстрые колебания на рынке валют.