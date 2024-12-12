Израиль уходит

Израиль начал вывод войск из Ливана в рамках соглашения о прекращении огня с «Хезболлой», пишут зарубежные СМИ.

При первом выводе израильских войск из Хиама присутствовал глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла. Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» в конце ноября.

«Это важный первый шаг в реализации прочного прекращения боевых действий, который закладывает основу для дальнейшего прогресса», — приводятся слова Куриллы в публикации CENTCOM в соцсети Х.

Достигнутые в ноябре договоренности предполагают, что юг Ливана будут контролировать только вооруженные силы страны и миротворцы ООН, а Армия обороны Израиля и силы «Хезболлы» полностью уйдут оттуда.