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Израиль уходит

12 декабря 2024, 23:24 949

Израиль начал вывод войск из Ливана в рамках соглашения о прекращении огня с «Хезболлой», пишут зарубежные СМИ.

При первом выводе израильских войск из Хиама присутствовал глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла. Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» в конце ноября.

«Это важный первый шаг в реализации прочного прекращения боевых действий, который закладывает основу для дальнейшего прогресса», — приводятся слова Куриллы в публикации CENTCOM в соцсети Х.

Достигнутые в ноябре договоренности предполагают, что юг Ливана будут контролировать только вооруженные силы страны и миротворцы ООН, а Армия обороны Израиля и силы «Хезболлы» полностью уйдут оттуда.

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