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Европа перешла в эру вооружения

6 мартa 2025, 23:15 763

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы (ReArm EU) на сумму €800 млрд, предложенный Еврокомиссией, сообщает агентство AFP.

Напомним, что во вторник, 4 марта, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в 800 млрд евро.

По словам главы исполнительного органа ЕС, Еврокомиссия также намерена привлечь 150 млрд евро в виде кредитов в целях производства средств противовоздушной обороны стран ЕС и вооружения для Украины.

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