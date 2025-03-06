Европа перешла в эру вооружения

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы (ReArm EU) на сумму €800 млрд, предложенный Еврокомиссией, сообщает агентство AFP.

Напомним, что во вторник, 4 марта, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в 800 млрд евро.

По словам главы исполнительного органа ЕС, Еврокомиссия также намерена привлечь 150 млрд евро в виде кредитов в целях производства средств противовоздушной обороны стран ЕС и вооружения для Украины.