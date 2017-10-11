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Громкое заявление властей Азербайджана о пересмотре отношений с Советом Европы

 

«Принятие предвзятых документов, основанных на субъективных соображениях, и увеличение попыток давления вынуждают Азербайджан вновь пересмотреть отношения с Советом Европы», - заявил сегодня помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя принятые на осенней сессии ПАСЕ доклады по Азербайджану, сообщает АзерТАдж.

По его словам, принятие документов, подготовленных антиазербайджанскими кругами, еще раз продемонстрировало предвзятое и несправедливое отношение ПАСЕ к Азербайджану.

Азербайджан, проводящий независимую политику в соответствии со своими национальными интересами и отличающийся своей принципиальной позицией в ПАСЕ, вызывает недовольство у многих, считает Али Гасанов.

«В противном случае европейские парламентарии больше бы думали о будущем Европы и способах решения таких проблем, как исламофобия, ксенофобия, расовая и религиозная дискриминации и грубые нарушения прав человека», - сказал помощник президента Азербайджана.

По словам Али Гасанова, принятием этих безосновательных документов оказать давление на Азербайджан невозможно.

«Азербайджан – независимое, сильное государство, у которого есть свои приоритеты во внутренней и внешней политике, и которое продолжит свой путь развития», - сказал Али Гасанов.

Напомним, что под влиянием и по непосредственной рекомендации Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, развернувшего в последнее время беспрецедентную кампанию лжи и очернения в отношении одного государства - члена Совета Европы – Азербайджана, сегодня Парламентская Ассамблея Совета Европы после обсуждений приняла резолюцию №14403 по докладу «Положение демократических институтов в Азербайджане». За доклад, критикующий Азербайджан и подготовленный докладчиками ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннаком и Сезарем Предой, проголосовали 117 человек, против - 18.

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