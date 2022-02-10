Куда заведет «Союзная решимость - 2022» главное на этот час

Леонид Швец, автор haqqin.az

В Беларуси начались учения, которые вызвали большую обеспокоенность на Западе и в Украине. В течение десяти дней тысячи российских военнослужащих (называется цифра до 30 тысяч человек) и российская боевая техника будут отрабатывать совместные действия с белорусской армией.

Одновременно в Черное море вошли шесть больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов. С 13 по 19 февраля объявлены учения с боевыми стрельбами в акватории. Ограничится ли все учениями или они послужат прикрытием для начала военной операции против Украины, которую так много в последнее время пророчили, причем с упором именно на февраль, это сейчас главный вопрос, который беспокоит многих.

По данным британской разведки, на границах Украины скоплено 70 «или даже больше» тактических батальонных групп

Британский премьер Борис Джонсон во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе выразил эти опасения прямо: «Я не думаю, что решение Путиным уже было принято, но это не означает невозможность того, что что-то абсолютно катастрофическое действительно не произойдет очень скоро». По данным разведки, сказал он, на границах Украины скоплено 70 «или даже больше» тактических батальонных групп. «Это, пожалуй, самый опасный момент в самом большом кризисе безопасности, с которым Европа столкнулась за десятилетия».

Хотя Москва продолжает открещиваться от военных намерений, перемещение ее войск и кораблей удерживает остроту ситуации на очень высоком уровне. Что бы ни говорили языки и что бы ни слышали уши, следить нужно в первую очередь за руками.

Наблюдатели отмечают, что Владимир Путин сейчас находится в стадии активной переписки с Вашингтоном. Эммануэлю Макрону, с которым он недавно встречался, российский президент сообщил, что готовит новое письмо в Белый дом. В этот период дипломатической коммуникации начинать какие-то агрессивные действия, по логике, было бы неразумно. Но это если по логике.

Ограничится ли все учениями или они послужат прикрытием для начала военной операции против Украины, которую так много в последнее время пророчили, причем с упором именно на февраль, это сейчас главный вопрос, который беспокоит многих

По другой логике, поддерживать высокое напряжение Кремлю выгодно весь период переговоров о новых гарантиях безопасности. Но долгое время оставлять большое количество войск вне их мест постоянной дислокации, а в Беларусь прибыли части и с Дальнего Востока, не представляется возможным: это создает большие организационные и материальные проблемы. Выходит, действительно в ближайшие недели станет ясно, начнется ли реальная деэскалация или ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию.

Многомесячное ожидание наихудшего, с одной стороны, делает его слишком предсказуемым, чтобы пойти на его реализацию. С другой, отступление будет выглядеть как та самая потеря лица, которой, порой кажется, на Западе боятся даже больше, чем в Москве, и ищут способы, как помочь ему его сберечь.

В Киеве же продолжают придерживаться поговорки, которая стала особенно популярной после 2014 года: сохраняйте спокойствие и чистите пулемет.