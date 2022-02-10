Куда заведет «Союзная решимость - 2022» главное на этот час
В Беларуси начались учения, которые вызвали большую обеспокоенность на Западе и в Украине. В течение десяти дней тысячи российских военнослужащих (называется цифра до 30 тысяч человек) и российская боевая техника будут отрабатывать совместные действия с белорусской армией.
Одновременно в Черное море вошли шесть больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов. С 13 по 19 февраля объявлены учения с боевыми стрельбами в акватории. Ограничится ли все учениями или они послужат прикрытием для начала военной операции против Украины, которую так много в последнее время пророчили, причем с упором именно на февраль, это сейчас главный вопрос, который беспокоит многих.
Британский премьер Борис Джонсон во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе выразил эти опасения прямо: «Я не думаю, что решение Путиным уже было принято, но это не означает невозможность того, что что-то абсолютно катастрофическое действительно не произойдет очень скоро». По данным разведки, сказал он, на границах Украины скоплено 70 «или даже больше» тактических батальонных групп. «Это, пожалуй, самый опасный момент в самом большом кризисе безопасности, с которым Европа столкнулась за десятилетия».
Хотя Москва продолжает открещиваться от военных намерений, перемещение ее войск и кораблей удерживает остроту ситуации на очень высоком уровне. Что бы ни говорили языки и что бы ни слышали уши, следить нужно в первую очередь за руками.
Наблюдатели отмечают, что Владимир Путин сейчас находится в стадии активной переписки с Вашингтоном. Эммануэлю Макрону, с которым он недавно встречался, российский президент сообщил, что готовит новое письмо в Белый дом. В этот период дипломатической коммуникации начинать какие-то агрессивные действия, по логике, было бы неразумно. Но это если по логике.
По другой логике, поддерживать высокое напряжение Кремлю выгодно весь период переговоров о новых гарантиях безопасности. Но долгое время оставлять большое количество войск вне их мест постоянной дислокации, а в Беларусь прибыли части и с Дальнего Востока, не представляется возможным: это создает большие организационные и материальные проблемы. Выходит, действительно в ближайшие недели станет ясно, начнется ли реальная деэскалация или ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию.
Многомесячное ожидание наихудшего, с одной стороны, делает его слишком предсказуемым, чтобы пойти на его реализацию. С другой, отступление будет выглядеть как та самая потеря лица, которой, порой кажется, на Западе боятся даже больше, чем в Москве, и ищут способы, как помочь ему его сберечь.
В Киеве же продолжают придерживаться поговорки, которая стала особенно популярной после 2014 года: сохраняйте спокойствие и чистите пулемет.