Леонид Швец, автор haqqin.az 10 февраля 2022, 22:30

В Беларуси начались учения, которые вызвали большую обеспокоенность на Западе и в Украине. В течение десяти дней тысячи российских военнослужащих (называется цифра до 30 тысяч человек) и российская боевая техника будут отрабатывать совместные действия с белорусской армией. Одновременно в Черное море вошли шесть больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов. С 13 по 19 февраля объявлены учения с боевыми стрельбами в акватории. Ограничится ли все учениями или они послужат прикрытием для начала военной операции против Украины, которую так много в последнее время пророчили, причем с упором именно на февраль, это сейчас главный вопрос, который беспокоит многих.

Британский премьер Борис Джонсон во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе выразил эти опасения прямо: «Я не думаю, что решение Путиным уже было принято, но это не означает невозможность того, что что-то абсолютно катастрофическое действительно не произойдет очень скоро». По данным разведки, сказал он, на границах Украины скоплено 70 «или даже больше» тактических батальонных групп. «Это, пожалуй, самый опасный момент в самом большом кризисе безопасности, с которым Европа столкнулась за десятилетия». Хотя Москва продолжает открещиваться от военных намерений, перемещение ее войск и кораблей удерживает остроту ситуации на очень высоком уровне. Что бы ни говорили языки и что бы ни слышали уши, следить нужно в первую очередь за руками. Наблюдатели отмечают, что Владимир Путин сейчас находится в стадии активной переписки с Вашингтоном. Эммануэлю Макрону, с которым он недавно встречался, российский президент сообщил, что готовит новое письмо в Белый дом. В этот период дипломатической коммуникации начинать какие-то агрессивные действия, по логике, было бы неразумно. Но это если по логике.