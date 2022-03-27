Останки азербайджанских солдат в освобожденном селе Карабаха новые факты - старые преступления
Пропавшими без вести в ходе первой Карабахской войны до сих пор числятся почти четыре тысячи граждан Азербайджана – военнослужащих и мирных жителей. На протяжении многих лет правительство Армении отказывается прояснить их судьбу. По имеющимся сведениям, некоторые из пропавших во время боевых действий наших соотечественников живы, но находятся в плену в Армении, другие же захоронены в братских могилах, местонахождение которых постепенно обнаруживается на освобожденных территориях после победы в Отечественной войне.
Буквально на днях обнаружено два таких захоронения. 24 марта подразделения азербайджанской армии взяли под контроль село Фаррух Ходжалинского административного района Азербайджана и стратегически важную высоту Дашбаши рядом с селом. И почти сразу, осуществляя инженерно-фортификационные работы на новых позициях, азербайджанские военнослужащие натолкнулись на слегка присыпанные землей человеческие останки. Предполагается, что это азербайджанские солдаты, погибшие в боях с армянскими оккупантами за село Фаррух и близлежащие высоты.
Известно, что в годы первой Карабахской войны за эти стратегически важные высоты сражались батальон Национального героя Азербайджана Ширина Мирзоева и части регулярной армии республики. В жестоких битвах в этой местности сложили голову сотни азербайджанских военнослужащих. От рук захватчиков приняли смерть и десятки сельчан.
Найденные останки неоспоримо свидетельствуют, что армянские бандформирования сбрасывали тела азербайджанцев в общие рвы, не удосуживаясь хотя бы как-то обозначить захоронения. И это не первая страшная находка в освобожденном Карабахе – братские могилы солдат и мирных жителей есть едва ли не в каждом из прежде оккупированных районов. Между тем подобное является вопиющем нарушением Женевской конвенции о войне, международных гуманитарных установлений, не говоря уже о бытующих во всем цивилизованном мире традициях почтительного отношению к умершим.
Одно из таких кощунственных захоронений в прошлом году найдено в селе Башлыбель Кельбаджарского района, где в апреле 1992 года армянские солдаты убили 12 мирных жителей – женщин, детей и стариков. Всех погибших перезахоронили с соблюдением религиозных традиций.
Сведения, предоставленные беженцами с оккупированных территорий, и материалы, собранные рабочей группой Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, помогли обнаружить массовое захоронение и в селе Эдилли Ходжавендского района. Во время первой Карабахской войны армянские боевики пытали здесь пленных и заложников. Тела убитых сбрасывали в колодцы. Уже начат процесс идентификации останков.
После 44-дневной войны президент Азербайджана Ильхам Алиев в контексте решения гуманитарных вопросов потребовал от Армении прояснить судьбу тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в первой Карабахской войне. Эту тяжелую, но очень важную для азербайджанского народа, понесшего с 1990 по 2020 год многочисленные людские потери, тему глава государства поднимал и в ходе встреч с представителями международных организаций. В частности, на ежегодных общих дискуссиях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств Ильхам Алиев настаивал, чтобы Армения проинформировала азербайджанскую сторону о судьбе пропавших без вести.
«По нашим достоверным данным, почти все они были замучены до смерти и захоронены в братских могилах армянской армией. Это было сделано в нарушение международного гуманитарного права», - заявил Ильхам Алиев.
4 февраля 2022 года этот вопрос был включен в повестку переговоров между Азербайджаном, Арменией и Евросоюзом. На инициированной президентом Франции Эммануэлем Макроном видеоконференции с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, председателя Совета ЕС Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна глава азербайджанского государства еще раз подчеркнул необходимость прояснить судьбу пропавших без вести во время первой Карабахской войны.
В результате усилий руководства Азербайджана и под давлением мировой общественности Ереван был вынужден предоставить информацию о местонахождении некоторых массовых захоронений.
Вполне объяснимо, почему армянская сторона долгие годы избегала сотрудничества в этом гуманитарном направлении, ведь братские могилы – это не просто останки тысяч азербайджанцев, считающихся пропавшими без вести, это еще и очевидное свидетельство военных преступлений, совершенных армянской военщиной. Это неоспоримое доказательство, позволяющее азербайджанской стороне обратиться в Международный суд с иском по обвинению армянской армии в бесчеловечном обращении с пленными и гражданским населением. И день, когда виновным в военных преступлениях армянским военным и политическим деятелям придется ответить за свои злодеяния, неотвратимо приближается.