Отдел информации 16:24

Пропавшими без вести в ходе первой Карабахской войны до сих пор числятся почти четыре тысячи граждан Азербайджана – военнослужащих и мирных жителей. На протяжении многих лет правительство Армении отказывается прояснить их судьбу. По имеющимся сведениям, некоторые из пропавших во время боевых действий наших соотечественников живы, но находятся в плену в Армении, другие же захоронены в братских могилах, местонахождение которых постепенно обнаруживается на освобожденных территориях после победы в Отечественной войне. Буквально на днях обнаружено два таких захоронения. 24 марта подразделения азербайджанской армии взяли под контроль село Фаррух Ходжалинского административного района Азербайджана и стратегически важную высоту Дашбаши рядом с селом. И почти сразу, осуществляя инженерно-фортификационные работы на новых позициях, азербайджанские военнослужащие натолкнулись на слегка присыпанные землей человеческие останки. Предполагается, что это азербайджанские солдаты, погибшие в боях с армянскими оккупантами за село Фаррух и близлежащие высоты.

Известно, что в годы первой Карабахской войны за эти стратегически важные высоты сражались батальон Национального героя Азербайджана Ширина Мирзоева и части регулярной армии республики. В жестоких битвах в этой местности сложили голову сотни азербайджанских военнослужащих. От рук захватчиков приняли смерть и десятки сельчан. Найденные останки неоспоримо свидетельствуют, что армянские бандформирования сбрасывали тела азербайджанцев в общие рвы, не удосуживаясь хотя бы как-то обозначить захоронения. И это не первая страшная находка в освобожденном Карабахе – братские могилы солдат и мирных жителей есть едва ли не в каждом из прежде оккупированных районов. Между тем подобное является вопиющем нарушением Женевской конвенции о войне, международных гуманитарных установлений, не говоря уже о бытующих во всем цивилизованном мире традициях почтительного отношению к умершим. Одно из таких кощунственных захоронений в прошлом году найдено в селе Башлыбель Кельбаджарского района, где в апреле 1992 года армянские солдаты убили 12 мирных жителей – женщин, детей и стариков. Всех погибших перезахоронили с соблюдением религиозных традиций.

Сведения, предоставленные беженцами с оккупированных территорий, и материалы, собранные рабочей группой Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, помогли обнаружить массовое захоронение и в селе Эдилли Ходжавендского района. Во время первой Карабахской войны армянские боевики пытали здесь пленных и заложников. Тела убитых сбрасывали в колодцы. Уже начат процесс идентификации останков. После 44-дневной войны президент Азербайджана Ильхам Алиев в контексте решения гуманитарных вопросов потребовал от Армении прояснить судьбу тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в первой Карабахской войне. Эту тяжелую, но очень важную для азербайджанского народа, понесшего с 1990 по 2020 год многочисленные людские потери, тему глава государства поднимал и в ходе встреч с представителями международных организаций. В частности, на ежегодных общих дискуссиях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств Ильхам Алиев настаивал, чтобы Армения проинформировала азербайджанскую сторону о судьбе пропавших без вести. «По нашим достоверным данным, почти все они были замучены до смерти и захоронены в братских могилах армянской армией. Это было сделано в нарушение международного гуманитарного права», - заявил Ильхам Алиев.