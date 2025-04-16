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Ильхам Алиев соболезнует...

19:52 2210

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Ричарда Армитиджа в связи с его кончиной.

«Крайне опечалены известием о кончине видного государственного и общественно-политического деятеля, дипломата, большого друга Азербайджана Ричарда Армитиджа. Благодаря своей многолетней и эффективной деятельности в сфере международной политики и дипломатии, богатому опыту и высокому профессионализму Ричард Армитидж завоевал большой авторитет как в США, так и за их пределами. Он внес значительный вклад в дело установления мира, безопасности и стабильности в мире, устранения конфликтов и очагов напряженности, предотвращения глобальных угроз.

Ричард Армитидж был другом Азербайджана. В Азербайджане к нему всегда относились с уважением и симпатией. Хотел бы особо отметить заслуги Ричарда Армитиджа в развитии отношений между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами, укреплении наших дружеских связей. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю свои встречи с ним», - говорится в тексте соболезнования.

Американский политик и государственный деятель Ричард Армитидж
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