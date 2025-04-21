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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Еще один крупный игрок обратил свой взор на Сирию

20:53 844

Париж планирует нарастить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает ливанское издание Al Modon со ссылкой на источники, близкие к МИД Франции.

Париж рассматривает увеличение контингента в составе международной коалиции против ИГИЛ на фоне сокращения американского присутствия. По данным СМИ, в это части Сирии уже находятся от 100 до 200 французских военных. Также рассматривается усиление миссии в Иракском Курдистане.

Кроме военной активности, Франция пытается «наладить диалог» между террористическими «Сирийскими демократическими силами» (SDF) и Турцией. Отмечается, что Париж видит в изменившемся балансе сил шанс вернуть политическое влияние в регионе.

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