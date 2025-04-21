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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Франция отправляет Кошара в Иран

22:13 564

Президент Франции Макрон выбрал нового посла в Иране - им станет Пьер Кошар, нынешний посол в Сербии. Об этом сообщает издание Intelligence Online. Отмечается, что назначение произойдет после одобрения Тегерана и станет частью дипломатических усилий Парижа на фоне возобновления американо-иранских переговоров по ядерной программе.

«Перед новым послом встанут сложные задачи - от участия в ядерных переговорах до защиты интересов французских граждан, находящихся под арестом в Иране. Кроме того, ему предстоит учитывать влияние советника Макрона Поля Солера, ранее контактировавшего с иранской оппозицией, что вызвало резкую реакцию Тегерана», - отмечается в статье.

Пьер Кошар - выпускник ENA (Национальная школа администрации во Франции), владеет персидским языком и начинал дипломатическую карьеру в Тегеране в 1994 г. Он сменит Николя Роша, который в марте занял пост главы Генерального секретариата по обороне и нацбезопасности Франции.

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