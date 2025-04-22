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Украина уступит свои земли? Новые детали плана Трампа

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10:38 2183

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро представит план мирного урегулирования войны в Украине. Как сообщает New York Post, инициатива может включать участие европейских военных для контроля за возможным перемирием.

«Полные детали будут представлены в ближайшие три дня», — сказал Трамп журналистам. «У нас были очень хорошие встречи по Украине, России... Посмотрим, как это сработает», — добавил он.

Конкретные условия плана пока не раскрыты, но, по словам высокопоставленного представителя администрации президента США, он может предусматривать создание «сил устойчивости» для обеспечения безопасности Украины.

«Сложность заключается в том, как будут представлены силы безопасности. Это часть гарантий безопасности, которые украинцы хотят получить, и мы надеемся, что они их получат», — сказал собеседник издания.

Также рассматривается возможность создания отдельных миротворческих сил для наблюдения за прекращением огня, которые будут выглядеть как «совместная комиссия» в составе «россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО», пишет NYP. Последняя сторона, как пишет издание, должна будет наблюдать за линией фронта, чтобы гарантировать, что обе стороны сложили оружие. Источник NYP допустил, что Соединенные Штаты могут быть вовлечены в миссию, но не как «военная сила на местах». Вашингтон, по его словам, может быть представлен как «денежная сила вместе с третьей стороной».

Источник утверждает, что Украина, возможно, готова «де-факто» признать потерю 20% своей территории, не закрепляя это юридически. «Де-факто означает, что мы признаем, что россияне оккупировали эту землю, но мы не говорим, что Украина отдаст ее навсегда», — пояснил чиновник.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, участвовавший в переговорах в Париже с делегацией США, подтвердил Sky News готовность Киева к «конструктивному диалогу». Однако он подчеркнул, что его ведомство «не принимает политические решения». «Главный вопрос — как обеспечить эффективное прекращение огня и надежный контроль за его соблюдением», — заявил Умеров.

Россия пока не высказала четкой позиции по поводу мирного соглашения. На выходных президент РФ Владимир Путин упомянул «пасхальное перемирие», которое, по его словам, было нарушено более 3000 раз.

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