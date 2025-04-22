Украина уступит свои земли? Новые детали плана Трампа

Конкретные условия плана пока не раскрыты, но, по словам высокопоставленного представителя администрации президента США, он может предусматривать создание «сил устойчивости» для обеспечения безопасности Украины.

«Полные детали будут представлены в ближайшие три дня», — сказал Трамп журналистам. «У нас были очень хорошие встречи по Украине, России... Посмотрим, как это сработает», — добавил он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро представит план мирного урегулирования войны в Украине. Как сообщает New York Post, инициатива может включать участие европейских военных для контроля за возможным перемирием.

«Сложность заключается в том, как будут представлены силы безопасности. Это часть гарантий безопасности, которые украинцы хотят получить, и мы надеемся, что они их получат», — сказал собеседник издания.

Также рассматривается возможность создания отдельных миротворческих сил для наблюдения за прекращением огня, которые будут выглядеть как «совместная комиссия» в составе «россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО», пишет NYP. Последняя сторона, как пишет издание, должна будет наблюдать за линией фронта, чтобы гарантировать, что обе стороны сложили оружие. Источник NYP допустил, что Соединенные Штаты могут быть вовлечены в миссию, но не как «военная сила на местах». Вашингтон, по его словам, может быть представлен как «денежная сила вместе с третьей стороной».

Источник утверждает, что Украина, возможно, готова «де-факто» признать потерю 20% своей территории, не закрепляя это юридически. «Де-факто означает, что мы признаем, что россияне оккупировали эту землю, но мы не говорим, что Украина отдаст ее навсегда», — пояснил чиновник.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, участвовавший в переговорах в Париже с делегацией США, подтвердил Sky News готовность Киева к «конструктивному диалогу». Однако он подчеркнул, что его ведомство «не принимает политические решения». «Главный вопрос — как обеспечить эффективное прекращение огня и надежный контроль за его соблюдением», — заявил Умеров.

Россия пока не высказала четкой позиции по поводу мирного соглашения. На выходных президент РФ Владимир Путин упомянул «пасхальное перемирие», которое, по его словам, было нарушено более 3000 раз.