Сын Эрдогана о любви к России

Неджмеддин Билал Эрдоган, глава Всемирной конфедерации этноспорта, сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в интервью ТАСС выразил симпатию к России. «Конечно, мне нравится приезжать в Россию. Я был даже в Якутске. Также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи», — сказал он.

Билал Эрдоган отметил, что его привлекает русская кухня из-за множества этносов, живущих в стране.

«Кухня богатая, и мне она очень нравится. Кроме того, в России живет много тюркских народов, и их кулинарные традиции тоже вошли в русскую кухню, она во многом нам близка и знакома», — пояснил он.

Неджмеддин Билал Эрдоган — четвертый, младший, сын Реджепа Тайипа Эрдогана. Он родился 23 апреля 1981 года. Возглавляет Всемирную конфедерацию этноспорта, созданную в Стамбуле в 2015 году. Руководит турецким фондом юности Tugva, занимается бизнесом.