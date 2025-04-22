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В Баку судят членов ПНФА, призывавших к захвату власти

Инара Рафикгызы
13:24 1897

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу председателя Гарадагского районного отделения Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Заура Аскерова и члена Бинагадинского отделения партии Гюндуза Мирзоева, обвиняемых в призывах к захвату власти.

Как сообщает haqqin.az, собранные материалы направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело будет рассматривать судья Азер Тагиев. Подготовительное заседание суда назначено на 1 мая.

Отметим, что Заур Аскеров и Гюндуз Мирзоев были задержаны 7 марта текущего года. Им предъявлено обвинение по статье 281.2 (открытые призывы, направленные против государства, совершенные повторно или группой лиц) Уголовного кодекса Азербайджана. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

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