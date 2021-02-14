Отдел информации 10:56

44-дневная война между Азербайджаном и Арменией выявила серьезные недостатки в оснащении бундесвера. Как показывает недавний анализ Федеральной академии политики безопасности Германии (BAKS), без ПВО немецкая армия была бы такой же беспомощной перед азербайджанским превосходством, как и проигравшая в войне Армения. Авторы доклада связывают это с отсутствием беспилотных летательных аппаратов. Федеральная академия политики безопасности Германии наращивает давление на военных чиновников для того, чтобы ускорить закупку боевых беспилотников.

«Если бундесвер хочет оставаться оперативной силой, которая может противостоять хорошо оснащенному условному противнику, то закупка боевых беспилотников является незаменимой с военной точки зрения», - говорится в докладе BAKS. Авторы доклада также ссылаются на заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая охарактеризовала войну в Нагорном Карабахе как «первую в истории настоящую войну беспилотников». Федеральная академия политики безопасности Германии развевает ранее популярную теорию о том, что беспилотники в основном нужны для защиты немецких солдат на поле боя, потому, что современные войны беспилотников характеризуются «огромной потерей живой силы и техники». При этом в докладе приводится список уничтоженной в Нагорном Карабахе армянской боевой техники.