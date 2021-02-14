Немецкая армия была бы так же беспомощна перед Азербайджаном, как и Армения сенсационный доклад в Германии
44-дневная война между Азербайджаном и Арменией выявила серьезные недостатки в оснащении бундесвера. Как показывает недавний анализ Федеральной академии политики безопасности Германии (BAKS), без ПВО немецкая армия была бы такой же беспомощной перед азербайджанским превосходством, как и проигравшая в войне Армения. Авторы доклада связывают это с отсутствием беспилотных летательных аппаратов.
Федеральная академия политики безопасности Германии наращивает давление на военных чиновников для того, чтобы ускорить закупку боевых беспилотников.
«Если бундесвер хочет оставаться оперативной силой, которая может противостоять хорошо оснащенному условному противнику, то закупка боевых беспилотников является незаменимой с военной точки зрения», - говорится в докладе BAKS.
Авторы доклада также ссылаются на заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая охарактеризовала войну в Нагорном Карабахе как «первую в истории настоящую войну беспилотников».
Федеральная академия политики безопасности Германии развевает ранее популярную теорию о том, что беспилотники в основном нужны для защиты немецких солдат на поле боя, потому, что современные войны беспилотников характеризуются «огромной потерей живой силы и техники». При этом в докладе приводится список уничтоженной в Нагорном Карабахе армянской боевой техники.
«Азербайджан использовал в этой войне ряд разведывательных и боевых беспилотников, а также барражирующие боеприпасы. Барражирующие боеприпасы по сути являются маленькими ракетами, которые на протяжении долгого времени кружат над зоной боевых действий, чтобы врезаться в подходящую цель. Предпосылкой для успешной воздушной кампании азербайджанской армии стала превосходная тактическая разведка на поле боя, особенно в электромагнитном спектре. К примеру, разведывательные беспилотники могли перехватить незашифрованные разговоры с мобильных телефонов вражеских солдат, определить их местоположение и немедленно атаковать при помощи артиллерии и боевых беспилотников. Традиционные зенитные комплексы, которые использовала Армения, были практически беспомощны против этой тактики», - говорится в докладе BAKS.
Авторы доклада отмечают, что поражение Армении также показало фатальные последствия отсутствия средств защиты от беспилотников. Поэтому бундесверу следует учитывать не только приобретение беспилотников всех видов, в том числе боевых беспилотников, но и восстановить упраздненное в 2012 году армейское ПВО.
«Бундесвер должен оставаться оперативной силой, которая в чрезвычайной ситуации также может противостоять хорошо оснащенному противнику», - говорится в докладе.
Авторы доклада также приводят анализ того, как Турция добилась успеха в производстве современных беспилотников, которые впоследствии были закуплены Азербайджаном.
«Анкара долгое время пыталась закупить американские и израильские беспилотники, но столкнулась с сопротивлением, после чего приняла решение начать собственные разработки. За десять лет, Турция добилась больших успехов в этом направлении, а мир увидел новые беспилотники Bayraktar TB2. В период с 2009 по 2018 год, когда Турция разрабатывала эти беспилотники, правительство Германии одобрило экспорт в Турцию товаров для производства беспилотников на сумму в 12,8 миллионов евро. Немецкие разработки в частности использовались и в производстве турецких ракет Roketsan», - отмечают авторы доклада, призывая власти Германии немедленно начать производство беспилотников.