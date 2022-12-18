Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 14:22

На фоне бесславной войны в Украине, в России создаются новые частные военные формирования, подчиненные различным политическим персонам. К уже известной ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и батальонам «Ахмат», являющихся, по сути, личной армией Рамзана Кадырова, прибавилось добровольческое подразделение «Царские волки», основанное выпускником Университета марксизма-ленинизма при Московском горкоме КПСС, бывшим главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Помимо Рогозина, полным ходом создает свою ЧВК и близкий к Путину российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян - владелец связанной с «Газпромом» компании «Ташир холдинг», в которую входит также объединение «Электрические сети Армении». В Украине действуют и другие ЧВК, в частности, сформированные из неонацистов добровольческие батальоны диверсионно-штурмовой разведывательной группа «Русич», батальоны Боевой армейский резерв страны (БАРС) – так называемый, «Русский легион» Сергея Фомченкова, бывшего лидера «Гвардии Захара Прилепина», армия ультраправых «Русское имперское движение» и др.

В этой разношерстной кампании маргиналов и утра-патриотов явно затерялся генерал Сергей Суровикин, которому, как начальнику Объединенной группировкой войск в Украине, полагается командовать всеми вооруженными формированиями. Но реальность такова, что у каждого ЧВК есть свой начальник, который сам себе командир и никаких «суровикиных» и «лапиных» не признает. Эти процессы очень напоминают белое движение времен гражданской войны в России 1917-1922 годов, когда разнородные военно-патриотические силы, руководимые Корниловым, Колчаком, Врангелем, Деникиным и другими царскими военачальниками создавали временные правительства в отдельных регионах разваливающейся российской империи. Именно так были созданы временное Сибирское правительство адмирала Колчака, правительство Юга России генерал-лейтенанта Врангеля, правительство Восточной окраины в Забайкалье генерала Семенова, Дальневосточное правительство Приамурского земского края генерала Дитерихса и др. Как отметил в беседе с корреспондентом haqqın.az известный российский политический эксперт, социолог и публицист Игорь Эйдман, фундаментом любого государства, тем более, государства авторитарного, является монополия власти на насилие.

«Децентрализация инструментов насилия — это верный шаг к развалу государства, - считает Эйдман. - В случае с Россией, это шаг к пресловутой «русской смуте», рецидивами которой пронизана вся история России. Я практически уверен, что ситуация с созданием ЧВК и разного рода частных добровольческих отрядов закончится в итоге новой русской смутой». По мнению публициста, фактически инструменты насилия в России уже децентрализованы. «Появились частные армии, подчиняющиеся непосредственно спонсорам-руководителям типа Пригожина или Кадырова, - говорит Эйдман. — Это такая феодальная раздробленность, когда великое множество князей, у каждого из которых есть свое войско, находятся в сложных отношениях друг с другом. Тот же Пригожин поливает грязью Рогозина, а Кадыров с Пригожиным костерят Шойгу со всем его Министерством обороны. Дистанция от этих перепалок до прямой междоусобицы и вооруженных столкновений - один шаг. Когда украинская армия продолжит наступление, и российские войска начнут бежать с Украины, эти князья со своими мини-армиями будут валить ответственность за поражение друг на друга и тогда начнется внутренний конфликт, та самая русская смута. По моим оценкам, в результате войны путинский режим сломает себе шею, после чего в России может вспыхнуть «война всех против всех». В любом случае, Кремль подготовил для неё все условия». Игорь Эйдман отмечает, что этот процесс будет неизбежно сопровождаться дележом сфер влияния, собственности, природных ресурсов и в целом страны. Кстати, перекладывание ответственности друг на друга уже происходило во время отступления российских войск из Харькова. Тогда все видели, как Пригожин и Кадыров уничтожающе критиковали армию, а минобороны России - кадыровцев и других. «Все идет к новой русской смуте с высокой вероятностью гражданской войне в России», - считает Эйдман.