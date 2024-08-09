Легендарный Гаджи Алиев объявил о завершении карьеры

Азербайджанский борец, дважды призер Олимпийских игр, 3-кратный чемпион мира, 4-кратный чемпион Европы, победитель Европейских игр Гаджи Алиев объявил о завершении карьеры.

Последней схваткой 33-летнего вольника стал четвертьфинал Олимпиады в Париже, в котором он уступил венгру Исмаилу Мусукаеву.

Гаджи становился бронзовым призером Олимпиады-2016 в Рио и серебряным призером Токио-2020. Побеждал на взрослых чемпионатах мира 2014, 2015 и 2017-го годов. Брал золото на Евро в 2014, 2018, 2019 и 2023-м годах.