Есть ли связь между выводом российских пограничников с армяно-иранского погранпункта и «Зангезурским коридором»?

Как известно, на состоявшемся в Москве саммите лидеров стран СНГ в ходе двусторонних переговоров между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным было достигнуто соглашение о частичном выводе российских пограничников с границ Армении с Ираном и Турцией. В соответствии с этим соглашением, с 1 января 2025 года армянские пограничники будут совместно с российскими охранять границы с Ираном и Турцией. При этом с единственного армяно-иранского пограничного пункта российские пограничники будут полностью выведены, их заменят армянские «коллеги». Официальный Ереван позднее заявил, что российские пограничники покидают КПП по собственной инициативе.

Как известно, пограничный пункт между Арменией и Ираном также расположен на одном из ответвлений коридора «Север-Юг», который имеет жизненно важное значение для России и проходит через Иран. Одновременно Тегеран называет этот пограничный пункт своими «воротами в Европу», поскольку он находится на кратчайшем маршруте, который связывает Иран с Черным морем через Армению и Грузию. Иран решительно выступает против открытия «Зангезурского коридора» и передачи его под контроль пограничных войск ФСБ России, мотивируя это тем, что данный коридор может закрыть ему «ворота в Европу», которые проходят через Армению. Выполнение девятого пункта Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года означает, что российские пограничники будут находиться на входе и выходе транспортных коммуникаций, соединяющих Азербайджан и Нахчыван. Также они будут контролировать перевозку грузов по коридору. Пока неясно, как именно «Зангезурский коридор» может закрыть Ирану выход в Европу через Армению, однако очевидно, что Иран не готов согласиться с тем, что этот коридор будет находиться под контролем России. В более широком смысле Тегеран вообще не заинтересован в обеспечении сухопутного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном, а затем Турцией через территорию Армении, так как открытие этого коридора может значительно ослабить его влияние в регионе.

Теперь, как видно, Россия, неожиданно для Армении, приняла решение вывести российских пограничников с иранских «ворот в Европу». Поскольку Ереван выбрал политический курс, направленный на минимизацию военного присутствия России и в будущем — на полное его устранение, он, естественно, согласился с этим решением. Но почему сама Россия проявила такую инициативу, и что стоит за этим? Одна из возможных версий заключается в том, что Москва рассчитывала этим жестом уменьшить обеспокоенность Ирана по поводу «Зангезурского коридора» и, как следствие, смягчить свою позицию. Потому что присутствие армянских пограничников на пункте пропуска между Арменией и Ираном ослабляет аргументы Тегерана о том, что «дверь в Европу» может быть закрыта. Размещение российских пограничников в точках «Зангезурского коридора», соединяющего Азербайджан и Нахчыванский регион, с теоретической точки зрения не должно быть напрямую связано с Ираном.

Как известно, во время визита Путина в Баку в августе этого года российская сторона вновь подняла вопрос открытия «Зангезурского коридора», что вызвало беспрецедентную напряженность между Москвой и Тегераном. Иранские генералы, дипломаты и политики один за другим делали резкие заявления в адрес России, заявляя, что открытие «Зангезурского коридора» не будет разрешено, и что этот вопрос является красной линией для Тегерана. Тегеран предупредил, что давление России на Армению в отношении «Зангезурского коридора» также может поставить под сомнение подписание соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами. Позже председатель Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил Тегеран и заявил, что позиция Ирана по «Зангезурскому коридору» будет учтена, и напряженность ослабнет. Впоследствии начало разрушительных операций Израиля против «Хезболлы» изменило региональную повестку дня. Однако это не означает, что напряженность вокруг «Зангезурского коридора» исчезла и тема отошла на второй план. В кулуарах саммита СНГ в Москве вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что открытие транспортных коммуникаций в регионе невозможно без участия Москвы. Президент России Владимир Путин посетил Ашхабад после саммита СНГ и в рамках прошедшей там международной конференции провел двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Нет сомнений, что на этой встрече обсуждался и «Зангезурский коридор» (в том числе в контексте вывода российских пограничников с пункта пропуска между Ираном и Арменией - ред.), хотя стороны этого не касались в своих публичных заявлениях.

По мнению армянского политического аналитика Акопа Бадаляна, вывод российских пограничников с армяно-иранского пограничного пункта не противоречит политике России по укреплению своих рычагов влияния в регионе. «Прежде всего отметим, что если мы говорим о выводе, то речь идет только о выводе с контрольно-пропускного пункта. Во-вторых, как следует из его примечания, уход с КПП, на мой взгляд, означает, что геополитический статус-кво этого пункта, так сказать, передается Ирану. Я считаю, что это армяно-российское решение не могло быть принято без хотя бы определенных консультаций с Ираном. По моему мнению, этот шаг — уход с КПП, с его геополитическим контекстом — также является определенным жестом в сторону Ирана, жестом доверия к Ирану. Не исключаю, что подобное ожидание было даже у Ирана в плане отношений с Россией, в том числе в контексте отношений с Арменией», — сказал Бадалян в интервью армянской службе «Радио Свобода». Он напомнил, что Россия и Иран пытаются достичь окончательного соглашения о подписании крупного стратегического договора. Примечательно, что армяно-российская договоренность по этому пункту фактически предшествует данной дискуссии.