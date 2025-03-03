Фицо угрожает Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает заблокировать запланированный на предстоящий четверг саммит Евросоюза по Украине из-за прекращения Киевом транзита газа в Европу. Слова политика приводит информационное агентство ČTK.

Фицо требует, чтобы на предстоящем саммите лидеры ЕС призвали Украину возобновить транзит природного газа через свою территорию в Словакию и далее в другие страны сообщества. Если требование Братиславы не будет удовлетворено, то премьер Словакии воспользуется правом вето и саммит по вопросам помощи Украине не сможет принять решений об этом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также критиковал ранее подход ЕС к вопросу урегулирования войны между Россией и Украиной. Он настаивает, чтобы на саммите было решено «начать прямые дискуссии с Россией о прекращении огня и установлении прочного мира в Украине».