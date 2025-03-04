Европа ищет замену Starlink
Евросоюз разрабатывает альтернативную спутниковую систему связи, которая сможет заменить Starlink, однако ее запуск ожидается не раньше 2030 года. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Томас Ренье на пресс-конференции в Брюсселе.
Тем временем Украина также ищет альтернативу Starlink. Украинский чиновник сообщил The Economist, что Киев разрабатывает резервную систему связи для военных, если США примут решение отключить Starlink, которым сейчас активно пользуются ВСУ.
"У нас есть решение, которое можно внедрить за несколько дней, а более масштабное — за три месяца", — отметил собеседник издания. Однако он признал, что переход будет сложным и может привести к потерям на поле боя.
В настоящее время работа Starlink в Украине финансируется Польшей, но контролируется США. Для ВСУ эта система остается критически важной, подчеркивает журнал.