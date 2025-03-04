USD 1.7000
EUR 1.7815
RUB 1.8932
Подписаться на уведомления
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Европа ищет замену Starlink

17:03 957

Евросоюз разрабатывает альтернативную спутниковую систему связи, которая сможет заменить Starlink, однако ее запуск ожидается не раньше 2030 года. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Томас Ренье на пресс-конференции в Брюсселе.

Тем временем Украина также ищет альтернативу Starlink. Украинский чиновник сообщил The Economist, что Киев разрабатывает резервную систему связи для военных, если США примут решение отключить Starlink, которым сейчас активно пользуются ВСУ.

"У нас есть решение, которое можно внедрить за несколько дней, а более масштабное — за три месяца", — отметил собеседник издания. Однако он признал, что переход будет сложным и может привести к потерям на поле боя.

В настоящее время работа Starlink в Украине финансируется Польшей, но контролируется США. Для ВСУ эта система остается критически важной, подчеркивает журнал.

Украина о прекращении военной помощи США
Украина о прекращении военной помощи США обновлено 17:02
17:02 2726
А что с Грузией?
А что с Грузией? наша корреспонденция
15:22 2564
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине все еще актуально
08:40 19531
Су-57 в Иране и танки «Сулейман»
Су-57 в Иране и танки «Сулейман» стратегический сигнал или новая эра вооружений?
16:28 1799
В России застрелили главу района
В России застрелили главу района видео
16:04 2628
Когда курды сложат оружие?
Когда курды сложат оружие? наши подробности
13:30 2370
Украина может простоять в войне до середины 2026 года
Украина может простоять в войне до середины 2026 года цифры – упрямая вещь
03:14 7052
Франция советует США давить на Россию, а не на Украину
Франция советует США давить на Россию, а не на Украину
15:17 1565
Скандал в США: знаменитый клуб продавал шарфы с армянским флагом, изготовленные… в Турции
Скандал в США: знаменитый клуб продавал шарфы с армянским флагом, изготовленные… в Турции
14:10 4112
Кремль согласился с Трампом по поводу «горя»
Кремль согласился с Трампом по поводу «горя» обновлено 14:03
14:03 8914
В Москве установят памятник Гейдару Алиеву
В Москве установят памятник Гейдару Алиеву
13:54 3924

ЭТО ВАЖНО

Украина о прекращении военной помощи США
Украина о прекращении военной помощи США обновлено 17:02
17:02 2726
А что с Грузией?
А что с Грузией? наша корреспонденция
15:22 2564
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине все еще актуально
08:40 19531
Су-57 в Иране и танки «Сулейман»
Су-57 в Иране и танки «Сулейман» стратегический сигнал или новая эра вооружений?
16:28 1799
В России застрелили главу района
В России застрелили главу района видео
16:04 2628
Когда курды сложат оружие?
Когда курды сложат оружие? наши подробности
13:30 2370
Украина может простоять в войне до середины 2026 года
Украина может простоять в войне до середины 2026 года цифры – упрямая вещь
03:14 7052
Франция советует США давить на Россию, а не на Украину
Франция советует США давить на Россию, а не на Украину
15:17 1565
Скандал в США: знаменитый клуб продавал шарфы с армянским флагом, изготовленные… в Турции
Скандал в США: знаменитый клуб продавал шарфы с армянским флагом, изготовленные… в Турции
14:10 4112
Кремль согласился с Трампом по поводу «горя»
Кремль согласился с Трампом по поводу «горя» обновлено 14:03
14:03 8914
В Москве установят памятник Гейдару Алиеву
В Москве установят памятник Гейдару Алиеву
13:54 3924
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться