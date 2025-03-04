Европа ищет замену Starlink

Евросоюз разрабатывает альтернативную спутниковую систему связи, которая сможет заменить Starlink, однако ее запуск ожидается не раньше 2030 года. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Томас Ренье на пресс-конференции в Брюсселе.

Тем временем Украина также ищет альтернативу Starlink. Украинский чиновник сообщил The Economist, что Киев разрабатывает резервную систему связи для военных, если США примут решение отключить Starlink, которым сейчас активно пользуются ВСУ.