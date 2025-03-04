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Командиры ХАМАС мрут как мухи

17:53 1384

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала главу ячейки палестинского движения ХАМАС и еще одного радикала на Западном берегу реки Иордан, а также задержала троих разыскиваемых палестинцев. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

«В ходе перестрелки в районе Дженина силовики уничтожили лидера ХАМАС в этом районе Иссера Саади вместе с еще одним террористом», - говорится в заявлении.

В пресс-службе сказали, что военные «ликвидировали еще одного вооруженного террориста, представлявшего непосредственную угрозу», а также задержали трех разыскиваемых подозреваемых. «О пострадавших со стороны Армии обороны Израиля не сообщалось», - добавили в армейском ведомстве.

Пресс-служба также утверждает, что в здании, где укрывался Саади, были обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия. Сообщается, что все оружие было конфисковано и передано силовым структурам.

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