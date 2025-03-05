Трамп отдает НАТО европейцам

Президент США Дональд Трамп изучает возможность отказаться от лидирующей роли его страны в НАТО, пишет газета The Daily Mail.

В материале издания отмечается, что с момента основания НАТО в 1949 году верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами альянса в Европе был высокопоставленный американский генерал.

«Но в рамках требования США, чтобы европейские союзники брали на себя больше ответственности за безопасность Европы, они (США) также ожидают, что этот пост займет британский или французский генерал», - пишет газета.

Кроме того, в правительстве Великобритании на фоне последних шагов и заявлений Белого дома опасаются, что США начнут выводить свои войска с баз в Европе.