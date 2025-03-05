USD 1.7000
EUR 1.8053
RUB 1.8942
Подписаться на уведомления
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Новость дня
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Трамп отдает НАТО европейцам

11:34 797

Президент США Дональд Трамп изучает возможность отказаться от лидирующей роли его страны в НАТО, пишет газета The Daily Mail.

В материале издания отмечается, что с момента основания НАТО в 1949 году верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами альянса в Европе был высокопоставленный американский генерал.

«Но в рамках требования США, чтобы европейские союзники брали на себя больше ответственности за безопасность Европы, они (США) также ожидают, что этот пост займет британский или французский генерал», - пишет газета.

Кроме того, в правительстве Великобритании на фоне последних шагов и заявлений Белого дома опасаются, что США начнут выводить свои войска с баз в Европе.

Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен видео; обновлено 11:50
11:50 4442
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
11:46 623
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы» обновлено 08:31
08:31 17235
Лукашенко призвал США успокоиться и не совершать ошибок
Лукашенко призвал США успокоиться и не совершать ошибок
10:07 2472
От братства по оружию к шкурным отношениям
От братства по оружию к шкурным отношениям главная тема
02:12 5973
Трагическая гибель родителей шехида
Трагическая гибель родителей шехида
03:41 5317
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
01:31 4736
После заявления Трампа… рухнули фондовые рынки США
После заявления Трампа… рухнули фондовые рынки США все еще актуально
4 мартa 2025, 22:26 8878
Зеленский дал поручения военным и дипломатам
Зеленский дал поручения военным и дипломатам все еще актуально
4 мартa 2025, 22:39 12821
Шахбаз Шариф поручил ускорить реализацию соглашений с Ильхамом Алиевым и создал спецкомитет
Шахбаз Шариф поручил ускорить реализацию соглашений с Ильхамом Алиевым и создал спецкомитет
01:24 2730
Су-57 в Иране и танки «Сулейман»
Су-57 в Иране и танки «Сулейман» стратегический сигнал или новая эра вооружений?
4 мартa 2025, 16:28 5825

ЭТО ВАЖНО

Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен видео; обновлено 11:50
11:50 4442
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
11:46 623
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы» обновлено 08:31
08:31 17235
Лукашенко призвал США успокоиться и не совершать ошибок
Лукашенко призвал США успокоиться и не совершать ошибок
10:07 2472
От братства по оружию к шкурным отношениям
От братства по оружию к шкурным отношениям главная тема
02:12 5973
Трагическая гибель родителей шехида
Трагическая гибель родителей шехида
03:41 5317
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
01:31 4736
После заявления Трампа… рухнули фондовые рынки США
После заявления Трампа… рухнули фондовые рынки США все еще актуально
4 мартa 2025, 22:26 8878
Зеленский дал поручения военным и дипломатам
Зеленский дал поручения военным и дипломатам все еще актуально
4 мартa 2025, 22:39 12821
Шахбаз Шариф поручил ускорить реализацию соглашений с Ильхамом Алиевым и создал спецкомитет
Шахбаз Шариф поручил ускорить реализацию соглашений с Ильхамом Алиевым и создал спецкомитет
01:24 2730
Су-57 в Иране и танки «Сулейман»
Су-57 в Иране и танки «Сулейман» стратегический сигнал или новая эра вооружений?
4 мартa 2025, 16:28 5825
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться