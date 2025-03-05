USD 1.7000
EUR 1.8053
RUB 1.8942
Подписаться на уведомления
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Новость дня
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Япония ответила на призыв США

12:30 1593

Япония будет самостоятельно определять расходы на оборону без учета требований других стран, заявил премьер-министр страны Сигэру Исиба.

«Япония будет сама определять ее оборонные расходы. Это не должно определяться по указке других стран», — высказался японский премьер на заседании бюджетного комитета страны.

Это заявление последовало в ответ на призыв кандидата на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Элбриджа Колби о необходимости увеличить военные расходы Японии до 3% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Исиба подчеркнул, что решения по вопросам обороны не должны приниматься под давлением других стран.

Отметим, что в феврале Исиба уже упоминал о возможном превышении оборонных расходов Японии 2% от ВВП после 2027 года, что подчеркивает намерение изменить подход к национальной безопасности.

Ильхам Алиев в Анкаре
Ильхам Алиев в Анкаре добавлено фото
13:44 922
Арестован адвокат Адам Мамедов
Арестован адвокат Адам Мамедов
14:16 388
Жесткая партийная речь триумфатора
Жесткая партийная речь триумфатора наша аналитика
13:28 1513
Макрон готовит экстренное обращение к нации
Макрон готовит экстренное обращение к нации
12:04 3961
Китай может включиться в войну с Украиной
Китай может включиться в войну с Украиной
12:41 2838
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
09:30 3649
От братства по оружию к шкурным отношениям
От братства по оружию к шкурным отношениям главная тема
02:12 6718
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
01:31 5312
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен видео; обновлено 11:50
11:50 6811
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
11:46 2114
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы» обновлено 08:31
08:31 18487

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев в Анкаре
Ильхам Алиев в Анкаре добавлено фото
13:44 922
Арестован адвокат Адам Мамедов
Арестован адвокат Адам Мамедов
14:16 388
Жесткая партийная речь триумфатора
Жесткая партийная речь триумфатора наша аналитика
13:28 1513
Макрон готовит экстренное обращение к нации
Макрон готовит экстренное обращение к нации
12:04 3961
Китай может включиться в войну с Украиной
Китай может включиться в войну с Украиной
12:41 2838
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
09:30 3649
От братства по оружию к шкурным отношениям
От братства по оружию к шкурным отношениям главная тема
02:12 6718
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
01:31 5312
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен видео; обновлено 11:50
11:50 6811
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
11:46 2114
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы» обновлено 08:31
08:31 18487
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться