Япония ответила на призыв США

Япония будет самостоятельно определять расходы на оборону без учета требований других стран, заявил премьер-министр страны Сигэру Исиба.

«Япония будет сама определять ее оборонные расходы. Это не должно определяться по указке других стран», — высказался японский премьер на заседании бюджетного комитета страны.

Это заявление последовало в ответ на призыв кандидата на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Элбриджа Колби о необходимости увеличить военные расходы Японии до 3% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Исиба подчеркнул, что решения по вопросам обороны не должны приниматься под давлением других стран.

Отметим, что в феврале Исиба уже упоминал о возможном превышении оборонных расходов Японии 2% от ВВП после 2027 года, что подчеркивает намерение изменить подход к национальной безопасности.