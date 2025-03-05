Америка против плана арабов

В Белом доме не согласны с планом арабских лидеров по восстановлению сектора Газа.

«Мы поддерживаем видение президента Дональда Трампа по восстановлению Газы, свободной от ХАМАС», - заявил «Анадолу» пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз.

«Нынешнее предложение игнорирует тот факт, что Газа в настоящее время непригодна для жизни, и ее жители не могут жить в гуманных условиях в регионе, покрытом обломками и неразорвавшимися боеприпасами», - отметил Хьюз, дав понять, что обсуждение этого вопроса будет продолжено.

На чрезвычайном саммите Лиги арабских государств в Каире во вторник был принят египетский план восстановления сектора Газа без перемещения палестинцев. В отличие от плана президента США Трампа по выселению палестинцев из Газы, к которому призвал Израиль, египетский план предусматривает восстановление сектора Газа без перемещения палестинского населения.