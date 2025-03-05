Арестован адвокат Адам Мамедов
14:16 377
Наримановский районный суд арестовал адвоката Адама Мамедова на 6 месяцев. Адвокату предъявлены обвинения по статьям 147.2 (клевета) и 148 (оскорбление).
В то же время брат Адама Мамедова, Хайям Мамедов, также признан виновным по тем же обвинениям и приговорен к 6 месяцам исправительных работ.
Информацию подтвердил адвокат Асим Аббасов, представляющий интересы истца Джейхуна Юсифова. Последний подал в суд жалобу на Адама Мамедова в порядке особого обвинения.
Адам Мамедов
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