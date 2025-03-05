USD 1.7000
EUR 1.8053
RUB 1.8942
Подписаться на уведомления
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Новость дня
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Арестован адвокат Адам Мамедов

Инара Рафикгызы
14:16 377

Наримановский районный суд арестовал адвоката Адама Мамедова на 6 месяцев. Адвокату предъявлены обвинения по статьям 147.2 (клевета) и 148 (оскорбление).

В то же время брат Адама Мамедова, Хайям Мамедов, также признан виновным по тем же обвинениям и приговорен к 6 месяцам исправительных работ.

Информацию подтвердил адвокат Асим Аббасов, представляющий интересы истца Джейхуна Юсифова. Последний подал в суд жалобу на Адама Мамедова в порядке особого обвинения.

Адам Мамедов
Ильхам Алиев в Анкаре
Ильхам Алиев в Анкаре добавлено фото
13:44 915
Арестован адвокат Адам Мамедов
Арестован адвокат Адам Мамедов
14:16 378
Жесткая партийная речь триумфатора
Жесткая партийная речь триумфатора наша аналитика
13:28 1505
Макрон готовит экстренное обращение к нации
Макрон готовит экстренное обращение к нации
12:04 3953
Китай может включиться в войну с Украиной
Китай может включиться в войну с Украиной
12:41 2831
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
09:30 3646
От братства по оружию к шкурным отношениям
От братства по оружию к шкурным отношениям главная тема
02:12 6715
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
01:31 5310
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен видео; обновлено 11:50
11:50 6806
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
11:46 2112
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы» обновлено 08:31
08:31 18485

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев в Анкаре
Ильхам Алиев в Анкаре добавлено фото
13:44 915
Арестован адвокат Адам Мамедов
Арестован адвокат Адам Мамедов
14:16 378
Жесткая партийная речь триумфатора
Жесткая партийная речь триумфатора наша аналитика
13:28 1505
Макрон готовит экстренное обращение к нации
Макрон готовит экстренное обращение к нации
12:04 3953
Китай может включиться в войну с Украиной
Китай может включиться в войну с Украиной
12:41 2831
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
Эксклюзивные номера серии 100 от Azercell уже в продаже
09:30 3646
От братства по оружию к шкурным отношениям
От братства по оружию к шкурным отношениям главная тема
02:12 6715
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
01:31 5310
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен видео; обновлено 11:50
11:50 6806
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
11:46 2112
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы» обновлено 08:31
08:31 18485
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться