Арестован адвокат Адам Мамедов

Наримановский районный суд арестовал адвоката Адама Мамедова на 6 месяцев. Адвокату предъявлены обвинения по статьям 147.2 (клевета) и 148 (оскорбление).

В то же время брат Адама Мамедова, Хайям Мамедов, также признан виновным по тем же обвинениям и приговорен к 6 месяцам исправительных работ.

Информацию подтвердил адвокат Асим Аббасов, представляющий интересы истца Джейхуна Юсифова. Последний подал в суд жалобу на Адама Мамедова в порядке особого обвинения.