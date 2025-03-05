У Киева появился новый шанс

Президент США Дональд Трамп рассмотрит вопрос о возобновлении военной помощи Украине, если будут организованы переговоры о мирном соглашении и приняты меры по укреплению доверия. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.

«Я думаю, если мы сможем закрепить эти переговоры и двигаться к ним, и фактически вынести на обсуждение некоторые меры по укреплению доверия, то президент внимательно рассмотрит возможность отмены этой паузы», — сказал Уолтц.