У Киева появился новый шанс
Президент США Дональд Трамп рассмотрит вопрос о возобновлении военной помощи Украине, если будут организованы переговоры о мирном соглашении и приняты меры по укреплению доверия. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.
«Я думаю, если мы сможем закрепить эти переговоры и двигаться к ним, и фактически вынести на обсуждение некоторые меры по укреплению доверия, то президент внимательно рассмотрит возможность отмены этой паузы», — сказал Уолтц.
*** 16:54
Соединенные Штаты рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом, говорится в сообщении Белого дома.
В настоящее время США обсуждают с Украиной место и дату встречи для переговоров.
Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Вашингтон приостановил обмен разведданными с Киевом.
4 марта президент США Дональд Трамп распорядился приостановить военную помощь Украине.