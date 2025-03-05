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Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
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Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

У Киева появился новый шанс

обновлено 17:35
17:35 2520

Президент США Дональд Трамп рассмотрит вопрос о возобновлении военной помощи Украине, если будут организованы переговоры о мирном соглашении и приняты меры по укреплению доверия. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.

«Я думаю, если мы сможем закрепить эти переговоры и двигаться к ним, и фактически вынести на обсуждение некоторые меры по укреплению доверия, то президент внимательно рассмотрит возможность отмены этой паузы», — сказал Уолтц.

*** 16:54

Соединенные Штаты рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом, говорится в сообщении Белого дома.

В настоящее время США обсуждают с Украиной место и дату встречи для переговоров.

Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Вашингтон приостановил обмен разведданными с Киевом.

4 марта президент США Дональд Трамп распорядился приостановить военную помощь Украине.

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