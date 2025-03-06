США могут вернуть ВСУ в прошлое

По мнению издания, система Starlink играет ключевую роль в обеспечении связи и получении разведданных для Украины. Если она будет отключена, страна "ослепнет" в плане информации и вернется к методам ведения войны прошлого века. Это может серьезно повлиять на способности украинской армии координировать свои действия и отслеживать перемещения противника.

Если США решат отключить Украину от системы Starlink, это приведет к серьезному ухудшению боевых возможностей Вооруженных сил Украины, утверждает испанская газета El Mundo.

Кроме того, отключение от Starlink может вызвать дипломатический кризис с Польшей, которая оплачивает 20 тыс. терминалов системы для Украины. Газета отмечает, что США могут не воспринимать этот шаг как конфликт с давними союзниками.

Французская компания Eutelsat совместно с рядом европейских стран уже рассматривает возможность замены услуг Starlink, однако в США этот вопрос активно обсуждается как часть стратегического давления на Киев, в частности, для заключения соглашения по редкоземельным металлам.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Вашингтон обсуждал возможность отключения Украины от Starlink после отказа президента Владимира Зеленского от первоначального предложения американского Минфина.