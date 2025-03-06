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Американцы раскрыли страхи Си

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После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Си Цзиньпин начал анализировать соперничество между Америкой и СССР в период холодной войны. Его беспокоило, что Пекин может оказаться в изоляции, как когда-то Москва, пишет американская газета The Wall Street Journal.

В условиях внутреннего экономического кризиса Пекин пытается защититься, стремясь сохранить как можно больше от глобальной торговой системы, которая способствовала развитию Китая. Трамп, в свою очередь, намерен перестроить эту систему, которая, по его мнению, приносила выгоду всему миру, особенно Китаю, за счет США.

Однако проблема заключается не только в торговле. Конкурирующие программы двух крупнейших экономик мира могут привести к столкновению сверхдержав, которое не наблюдалось со времен холодной войны, к глобальному соперничеству за экономическое, технологическое и геополитическое превосходство.

Одной из причин, почему Трамп стремится вернуть контроль над Панамским каналом, является его убеждение, что китайская инфраструктура, построенная там за последние десятилетия, представляет угрозу для национальной безопасности США.

Китай, пытаясь изменить глобальный порядок, объединившись с Россией, оказывается в изоляции из-за торговых ограничений и санкций. Пекин теряет важнейшие рынки и доступ к передовым технологиям.

Си Цзиньпин понял, что в случае эскалации торговой войны с Трампом Китай может понести больше потерь, если ответит на повышение пошлин, так как США покупают у Китая гораздо больше, чем наоборот.

Кроме того, усилия по экономической изоляции Китая включают не только пошлины, которые могут достичь 60%, но и ограничения на китайские инвестиции в США и американские инвестиции в Китай, особенно в таких стратегических отраслях, как судостроение, а также дополнительные ограничения на продажу высокотехнологичной продукции китайским компаниям.

Тем не менее Трамп не исключает возможности заключения новой сделки с Китаем. В конечном итоге США могут заставить Китай согласиться на "структурные изменения" в управлении экономикой, хотя Си Цзиньпин, вероятно, не примет такие условия.

Трамп также продолжает использовать экономическую мощь США, надеясь, что его стратегия давления приведет к соглашению с Китаем, которое устроит обе стороны.

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