Американцы раскрыли страхи Си

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Си Цзиньпин начал анализировать соперничество между Америкой и СССР в период холодной войны. Его беспокоило, что Пекин может оказаться в изоляции, как когда-то Москва, пишет американская газета The Wall Street Journal.

В условиях внутреннего экономического кризиса Пекин пытается защититься, стремясь сохранить как можно больше от глобальной торговой системы, которая способствовала развитию Китая. Трамп, в свою очередь, намерен перестроить эту систему, которая, по его мнению, приносила выгоду всему миру, особенно Китаю, за счет США.

Однако проблема заключается не только в торговле. Конкурирующие программы двух крупнейших экономик мира могут привести к столкновению сверхдержав, которое не наблюдалось со времен холодной войны, к глобальному соперничеству за экономическое, технологическое и геополитическое превосходство.