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Суд над убийцей бывшего актера Русской драмы и его супруги

Инара Рафикгызы
15:13 2229

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу 52-летнего Ислама Хадыева, обвиняемого в убийстве актера Русского драматического театра Иосифа Ткача и его супруги Людмилы.

Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Азера Тагиева прокурор зачитал обвинительный акт. Судебное заседание назначено на 3 апреля.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый Ислам Хадиев был лично знаком с покойным актером Иосифом Ткачом Зусевичем. По приглашению последнего он проводил ремонтные работы в его доме. Во время ремонта Хадиев заметил в доме мешок с крупной суммой денег.

Завершив работы, он взял деньги и покинул квартиру.

Спустя некоторое время хозяин квартиры позвонил ему и потребовал вернуть 50 000 манатов, однако Хадиев заявил, что ничего не знает о пропавших деньгах.

Подсудимый утверждает, что в день инцидента он вернулся в квартиру, чтобы забрать оставленную там во время ремонта лампу.

Хадиев частично признал свою вину и пояснил: «Иосиф напал на меня и попытался выхватить нож. Я хотел напугать его, но в этот момент Людмила схватила мою руку и потянула ее. В результате нож вошел в горло Иосифа».

Напомним, 22 октября в Насиминскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве в квартире двух человек. Полиция установила, что убитые - 85-летний Иосиф Ткач и его 78-летня супруга Людмилы Ткач. У следствия появились подозрения в том, что некий Ислам Хадыев (1973 гр.) совершил убийство из корыстных побуждений. В прокуратуре Насиминского района было возбуждено уголовное дело. Хадыева привлекли в качестве обвиняемого по статьям 120.2.4, 120.2.5, 120.2.6, 120.2.7, 120.2.8, 120.2.9, 120.2.11, 177.3.2, 181.3.3 УК Азербайджана. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. Если обвинения подтвердятся, Хадыеву грозит пожизненное лишение свободы.

Иосиф Ткач с 1995 по 2015 год был актером Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Его супруга Людмила Ткач была учителем элитарной гимназии в Баку. Распоряжением президента Азербайджана от 2015 года была удостоена почетного звания «Заслуженный учитель».

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