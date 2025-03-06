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Трамп требует от Киева прекращения огня

6 мартa 2025, 22:23 2411

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы условием подписания соглашения о добыче полезных ископаемых в Украине было согласие Киева как можно быстрее прекратить огонь в войне с Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Согласно публикации, Вашингтон дал понять европейским чиновникам, что Трамп готов завершить работу над соглашением о природных ресурсах при условии, что украинский президент Владимир Зеленский согласится на реальный путь к перемирию и переговоры с Москвой, говорят источники.

Эти дополнительные условия являются основной причиной того, что соглашение об экономическом сотрудничестве до сих пор не подписано, несмотря на публичные заявления Трампа и Зеленского, свидетельствующие об их готовности подписать соглашение, отметили источники агентства на условиях анонимности.

Некоторые собеседники сказали, что в ближайшие дни может произойти движение по соглашению. Другие чиновники предупредили, что позиция США всегда может измениться, поскольку Трамп известен тем, что может изменить свое мнение.

Параллельно с требованиями к Украине американские чиновники ведут переговоры с Россией, сказал один из собеседников агентства, хотя непонятно, оказывается ли какое-то давление на Москву, чтобы она села за стол переговоров.

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