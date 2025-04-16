Попытка госпереворота в Сирии

«Мы свели на нет планы совершить переворот, которые готовились офицерами свергнутого режима. Это стало возможным благодаря усилиям наших вооруженных сил и народа», — заявил министр внутренних дел Сирии Анас Хаттаб.

При этом, когда планировался госпереворот, он не уточнил.

По словам Хаттаба, после предотвращения переворота власти решили создать департамент, ответственный за преследование преступников, путем усиления координации с другими службами безопасности. Меры приняты для усиления безопасности и стабильности.

В марте сирийское Минобороны сообщило о разработке плана для устранения возможной угрозы со стороны сторонников Башара Асада. Это произошло вскоре после столкновений в приморских районах страны правительственных сил с алавитами, к которым принадлежит сбежавший в Москву Башар Асад.