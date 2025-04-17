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ХАМАС не выдержал и сдается

17 апреля 2025, 23:31 1528

ХАМАС готов к переговорам об освобождении всех заложников в обмен на палестинских заключенных и постоянное прекращение огня, заявил лидер радикальной организации в Газе.

С 24 по 30 ноября 2023 года при посредничестве Катара и Египта было достигнуто временное перемирие. В рамках сделки ХАМАС освободил 105 заложников (включая 81 гражданина Израиля), а Израиль выпустил 240 палестинских заключенных. Перемирие было краткосрочным, и боевые действия возобновились в декабре 2023 года.

15 января 2025 года Израиль и ХАМАС достигли нового соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 19 января. В первый день перемирия ХАМАС освободил трех израильских заложниц, а Израиль выпустил 90 палестинских заключенных. Сделка была согласована при посредничестве Катара и подтверждена представителями США.

В апреле 2025 года Израиль расширил военные операции в Газе, захватив, по некоторым данным, более 30 процентов анклава. Вслед за этим ХАМАС отверг предложение Израиля о разоружении в обмен на шестинедельное перемирие, заявив, что не согласится на разоружение в рамках переговоров.

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