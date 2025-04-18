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Трамп внезапно смягчился

10:48 1790

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможное завершение торговой войны с Китаем, связанной с взаимным повышением пошлин, которое потрясло мировые рынки. Однако он отметил, что ситуация с TikTok, вероятно, останется в подвешенном состоянии, сообщает Reuters.

«Я не хочу продолжать увеличивать пошлины, потому что в какой-то момент люди просто перестанут покупать товары», — заявил Трамп в беседе с журналистами в Белом доме. «Поэтому я, возможно, не захочу повышать их или даже достигать этого уровня. Возможно, я захочу их снизить, ведь нам нужно, чтобы люди покупали, а в какой-то момент они не станут это делать», — добавил он.

По словам Трампа, Пекин продолжает контактировать с Вашингтоном после введения тарифов, и он настроен оптимистично относительно перспектив достижения торгового соглашения. При этом Трамп уклонился от подробностей о ходе переговоров и не уточнил, участвует ли в них лично председатель КНР Си Цзиньпин.

Трамп неоднократно продлевал установленный для китайской ByteDance крайний срок продажи американских активов приложения для просмотра коротких видео, которым пользуются 170 миллионов американцев. В четверг он сказал, что сделка по выделению активов, вероятно, подождет до урегулирования торгового вопроса.

«У нас есть предложение по TikTok, но оно зависит от Китая, поэтому мы просто отложим сделку, пока эта ситуация не разрешится тем или иным образом», - сказал Трамп.

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