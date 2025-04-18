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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Иран сигнализирует всему миру

13:41 1299

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что послание, переданное им 17 апреля президенту России Владимиру Путину от имени верховного лидера исламской республики, адресовано не только российскому лидеру, но и «всему миру».

Об этом министр сообщил на переговорах с главой российского МИД Сергеем Лавровым 18 апреля.

«Это сигнал миру, что Иран считает Россию стратегическим партнером и важным соседом. Наши позиции никогда не были так близки, как сейчас», — подчеркнул Аракчи.

По его словам, визит в Москву направлен на углубление двусторонних связей, развитие регионального взаимодействия, координацию внешнеполитических позиций и обсуждение итогов ирано-американских переговоров по ядерной программе.

Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что встреча иранского министра с Владимиром Путиным подчеркнула «беспрецедентную динамику» двустороннего диалога. «Президент остался очень доволен этим разговором», — добавил он.

16 апреля Совет Федерации одобрил ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана сроком на 20 лет. Документ предусматривает отказ сторон от помощи агрессору в случае нападения на одну из них, а также стремление к мирному урегулированию конфликтов в духе Устава ООН.

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