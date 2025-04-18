Иран сигнализирует всему миру

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что послание, переданное им 17 апреля президенту России Владимиру Путину от имени верховного лидера исламской республики, адресовано не только российскому лидеру, но и «всему миру».
Об этом министр сообщил на переговорах с главой российского МИД Сергеем Лавровым 18 апреля.
«Это сигнал миру, что Иран считает Россию стратегическим партнером и важным соседом. Наши позиции никогда не были так близки, как сейчас», — подчеркнул Аракчи.
По его словам, визит в Москву направлен на углубление двусторонних связей, развитие регионального взаимодействия, координацию внешнеполитических позиций и обсуждение итогов ирано-американских переговоров по ядерной программе.
Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что встреча иранского министра с Владимиром Путиным подчеркнула «беспрецедентную динамику» двустороннего диалога. «Президент остался очень доволен этим разговором», — добавил он.
16 апреля Совет Федерации одобрил ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана сроком на 20 лет. Документ предусматривает отказ сторон от помощи агрессору в случае нападения на одну из них, а также стремление к мирному урегулированию конфликтов в духе Устава ООН.