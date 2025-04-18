Иран сигнализирует всему миру

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что послание, переданное им 17 апреля президенту России Владимиру Путину от имени верховного лидера исламской республики, адресовано не только российскому лидеру, но и «всему миру».

Об этом министр сообщил на переговорах с главой российского МИД Сергеем Лавровым 18 апреля.

«Это сигнал миру, что Иран считает Россию стратегическим партнером и важным соседом. Наши позиции никогда не были так близки, как сейчас», — подчеркнул Аракчи.