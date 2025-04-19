Израиль все-таки атакует Иран

Израиль может атаковать ядерные объекты в Иране в ближайшие месяцы. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Израиль не исключает атаки на ядерные объекты Ирана в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, такая позиция Израиля имеет место, даже несмотря на то, что президент США Дональд Трамп пока не готов поддержать такой шаг.

Израильские официальные лица, пишет Reuters, пообещали не допустить получения Тегераном ядерного оружия, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху настаивал на том, что любые переговоры с Ираном должны привести к полному свертыванию его ядерной программы.

При этом сообщалось, что помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и американский госсекретарь Марко Рубио поддерживали идею военного удара по иранским объектам, потенциально связанным с разработкой ядерного оружия.