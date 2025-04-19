ВСУ продвинулись в Белгороде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продвижении украинских сил в Белгородской области РФ.

«Только что докладывал главком Александр Сырский. Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции. На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля», - написал Зеленский в Telegram.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли на прорыв границ в Белгородской области России.

7 апреля Зеленский впервые официально подтвердил присутствие украинских военных в Белгородской области РФ. По его словам, активные действия в приграничных районах государства-агрессора являются обоснованным ответом на российское вторжение.