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ВСУ продвинулись в Белгороде

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продвижении украинских сил в Белгородской области РФ.

«Только что докладывал главком Александр Сырский. Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции. На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля», - написал Зеленский в Telegram.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли на прорыв границ в Белгородской области России.

7 апреля Зеленский впервые официально подтвердил присутствие украинских военных в Белгородской области РФ. По его словам, активные действия в приграничных районах государства-агрессора являются обоснованным ответом на российское вторжение.

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