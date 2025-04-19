USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?
Новость дня
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?

Китай выразил протест Америке

21:20 602

Китай выразил решительный протест против мер, принятых Соединенными Штатами по итогам расследования в отношении китайских морского, логистического и судостроительного секторов, сообщает Синьхуа.

Как отметил официальный представитель Министерства коммерции КНР, Китай неоднократно излагал свою позицию в отношении расследования по разделу 301 Закона США о торговле и представил неофициальный документ с изложением своей позиции, призвав Соединенные Штаты прекратить обвинять Китай в тех проблемах, с которыми сталкивается развитие американской промышленности.

Официальный представитель подчеркнул, что данные меры, будучи типичным проявлением унилатерализма и протекционизма, наносят серьезный ущерб законным правам и интересам китайских предприятий, серьезно нарушают стабильность глобальных производственно-сбытовых цепочек, грубо противоречат правилам Всемирной торговой организации, серьезно подрывают основанную на правилах многостороннюю торговую систему и международный торгово-экономический порядок.

Китай призывает Соединенные Штаты уважать факты и многосторонние торгово-экономические правила, как можно скорее исправить свои ошибочные действия, продолжил официальный представитель, отметив, что Китай будет внимательно следить за действиями США и решительно принимать необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.

Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай
Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай наша аналитика
19:13 1639
Трамп выдворяет азербайджанцев в Коста-Рику. Об их судьбе ничего не известно
Трамп выдворяет азербайджанцев в Коста-Рику. Об их судьбе ничего не известно главное на этот час
13:41 5135
Напряженность между Францией и Израилем растет
Напряженность между Францией и Израилем растет
20:14 1668
ВСУ продвинулись в Белгороде
ВСУ продвинулись в Белгороде
19:50 2225
Алиев готовится к Си Цзиньпину
Алиев готовится к Си Цзиньпину новый поворот
17:11 4760
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль? главное на этот час
12:30 5738
Протесты в Турции вспыхнули с новой силой
Протесты в Турции вспыхнули с новой силой ВИДЕО
18:57 3052
Россия и Украина провели крупнейший обмен пленными
Россия и Украина провели крупнейший обмен пленными
18:57 2173
Спецпосланник Трампа: Украина не станет частью НАТО
Спецпосланник Трампа: Украина не станет частью НАТО
18:34 1258
Фидан: Турция и Израиль могут столкнуться
Фидан: Турция и Израиль могут столкнуться
17:34 3010
Придет ли Трамп на подмогу Эрдогану? Мешает «российский хлам»
Придет ли Трамп на подмогу Эрдогану? Мешает «российский хлам» война миров
15:47 4171

ЭТО ВАЖНО

Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай
Нефть играет, Трамп воюет. Остается один Китай наша аналитика
19:13 1639
Трамп выдворяет азербайджанцев в Коста-Рику. Об их судьбе ничего не известно
Трамп выдворяет азербайджанцев в Коста-Рику. Об их судьбе ничего не известно главное на этот час
13:41 5135
Напряженность между Францией и Израилем растет
Напряженность между Францией и Израилем растет
20:14 1668
ВСУ продвинулись в Белгороде
ВСУ продвинулись в Белгороде
19:50 2225
Алиев готовится к Си Цзиньпину
Алиев готовится к Си Цзиньпину новый поворот
17:11 4760
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль?
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль? главное на этот час
12:30 5738
Протесты в Турции вспыхнули с новой силой
Протесты в Турции вспыхнули с новой силой ВИДЕО
18:57 3052
Россия и Украина провели крупнейший обмен пленными
Россия и Украина провели крупнейший обмен пленными
18:57 2173
Спецпосланник Трампа: Украина не станет частью НАТО
Спецпосланник Трампа: Украина не станет частью НАТО
18:34 1258
Фидан: Турция и Израиль могут столкнуться
Фидан: Турция и Израиль могут столкнуться
17:34 3010
Придет ли Трамп на подмогу Эрдогану? Мешает «российский хлам»
Придет ли Трамп на подмогу Эрдогану? Мешает «российский хлам» война миров
15:47 4171
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться