Китай выразил протест Америке

Китай выразил решительный протест против мер, принятых Соединенными Штатами по итогам расследования в отношении китайских морского, логистического и судостроительного секторов, сообщает Синьхуа.

Как отметил официальный представитель Министерства коммерции КНР, Китай неоднократно излагал свою позицию в отношении расследования по разделу 301 Закона США о торговле и представил неофициальный документ с изложением своей позиции, призвав Соединенные Штаты прекратить обвинять Китай в тех проблемах, с которыми сталкивается развитие американской промышленности.

Официальный представитель подчеркнул, что данные меры, будучи типичным проявлением унилатерализма и протекционизма, наносят серьезный ущерб законным правам и интересам китайских предприятий, серьезно нарушают стабильность глобальных производственно-сбытовых цепочек, грубо противоречат правилам Всемирной торговой организации, серьезно подрывают основанную на правилах многостороннюю торговую систему и международный торгово-экономический порядок.

Китай призывает Соединенные Штаты уважать факты и многосторонние торгово-экономические правила, как можно скорее исправить свои ошибочные действия, продолжил официальный представитель, отметив, что Китай будет внимательно следить за действиями США и решительно принимать необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.