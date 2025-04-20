Тегеран о «выученном уроке»

Делегация Ирана в ходе второго раунда непрямых переговоров с США в Риме разъяснила американской стороне, что считает подписанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) «выученным уроком» и не намерена к нему возвращаться. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

«Мы ясно дали понять, что многие в Иране более не считают СВПД хорошим соглашением для нас. Для них то, что осталось от этой сделки, - это «выученные уроки». Лично я склонен согласиться с этим», - написал он в X.

По словам Аракчи, на данный момент некий оптимизм в отношении будущего этих переговоров присутствует, но он сдержанный. Некий прогресс в определении рамок будущего соглашения был достигнут, добавил он.

В субботу завершился второй раунд переговоров между США и Ираном по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы. Непрямые переговоры, длившиеся почти четыре часа, прошли в Риме при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди. Делегации США и Ирана находились в разных помещениях и обменивались сообщениями через оманского посредника.

12 апреля в Маскате между представителями США и Ирана при оманском посредничестве прошел первый раунд непрямых переговоров, посвященный ситуации вокруг ядерной программы исламской республики. Иранскую делегацию возглавил Арагчи, американскую - спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.