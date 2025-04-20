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Уникальная находка в Египте

10:34 448

Во время археологических исследований в районе Саккара неподалеку от Каира ученые обнаружили гробницу наследника фараона Усеркафа. Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

«Археологическая миссия нашла усыпальницу принца Васер-иф-ре, сына фараона Усеркафа, первого правителя V династии Древнего Египта», — говорится в сообщении.

Во время раскопок исследователи обнаружили огромную ложную дверь из розового гранита высотой почти пять метров и шириной чуть более одного метра. По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Мухаммеда Исмаила Халеда, ложные двери такого размера раньше нигде не встречались.

Внутри гробницы принца археологи нашли и статуи фараона Джосера (основателя III династии), его жены и их десяти дочерей. Исследования показали, что изначально статуи находились в помещении рядом со ступенчатой пирамидой Джосера, но позднее были перенесены в гробницу Васер-иф-ре.

Комплекс Саккара, расположенный к югу от Каира, представляет собой один из старейших некрополей Египта, включает в себя захоронения, относящиеся к I династии фараонов (XXXI—XXIX в. до н.э.). Главной достопримечательностью комплекса является ступенчатая пирамида Джосера, считающаяся древнейшей пирамидой в Египте.

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