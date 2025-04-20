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У Трампа грандиозные планы

19:19 423

Президент США Дональд Трамп в пасхальном обращении пообещал согражданам сделать страну «еще больше, сильнее, богаче и религиознее». 

«Мы вместе сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и более религиозной, чем когда-либо», — заявил Трамп.

Президент США также обрушился с критикой на своих политических противников. Глава Белого дома «с большой любовью, искренностью и нежностью» пожелал счастливой пасхи всем «крайне левым безумцам».

Не забыл Трамп и своего предшественника Джо Байдена, назвав его «худшим и самым некомпетентным президентом».

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