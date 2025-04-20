У Америки и Ирана третий круг

Третий раунд переговоров Ирана и США по ядерной программе исламской республики пройдет в Маскате при участии посредников. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

«Ирано-американские переговоры в Маскате (26 апреля) будут непрямыми», — приводит его слова агентство IRIB.

Перед этим в середине недели состоятся обсуждения на техническом уровне. «Экспертно-технические совещания для обсуждения деталей переговоров пройдут в среду (23 апреля) в Маскате при посредниках. В настоящее время стороны разрабатывают общие принципы ведения переговоров», - сказал Гарибабади на встрече с комитетом по нацбезопасности иранского парламента.

Ранее неназванный чиновник из США рассказал ABC News, что на втором раунде переговоров между США и Ираном в Риме, которые продолжались четыре часа, был достигнут прогресс. «Мы договорились снова встретиться на следующей неделе и признательны нашим оманским партнерам за содействие переговорам, а также нашим итальянским партнерам за то, что они нас сегодня принимали», — отметил представитель США.