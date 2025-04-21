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Мировые лидеры «просят» Трампа

02:42 642

Многие мировые лидеры и предприниматели «просят» Вашингтон о снижении таможенных пошлин. Соответствующую публикацию президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social.

«После объявленного нами дня освобождения многие мировые лидеры и бизнес-руководители обратились ко мне с просьбой снизить пошлины», - написал Трамп, отметив, что «они должны исправить» прежние ошибки.

По словам президента, США рассчитывают «восстановить свое богатство» и «создать настоящую взаимность» в торговых отношениях.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Позже Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров. В этот период будет действовать универсальный тариф в размере 10%.

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